В Каменском школьники ограбили женщину

В городе Каменское Днепропетровской области трое школьников ограбили женщину, отобрав у нее сумку с мобильным телефоном и деньгами.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Юные грабители напали на женщину днем 4 мая. Примерно в 10:30 возле дома № 61 по проспекту Свободы трое ребят, вырвали из рук 28-летней женщины сумку, в которой находился мобильный телефон NEFFOS и наличные деньги в сумме 1300 гривен.

Полицейские быстро установили причастных к этому преступлению. Как оказалось, грабителями оказались несовершеннолетние жители городов Верховцево и Пятихатки, двое 14-летних и один 15-летний школьники. Похищенный мобильный телефон у них был изъят, но меру пресечения юным «налетчикам» пока не выбрали. Предварительная правовая квалификация совершенного преступления — ч. 2 ст. 186 УК (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц).