В Киеве будут судить трех подонков, которые пытали людей «на камеру»

В Киеве будут судить трех мужчин, которые пытали бездомных, и снимали издевательство на видео. Один из пострадавших от от побоев умер.

Преступления были совершены в период с 15 августа по 19 сентября 2020 в Шевченковском районе столицы.

Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в заброшенном здании на улице Обсерваторной, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Сообщает Информатор со ссылкой на прокуратуру Киева.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распиливали в лицо потерпевшим перечный газ, после чего начинали жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. Свои действия мужчины снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграмм-канал. От указанных нападений пострадали три бездомных.

В дальнейшем в ходе расследования и анализа видеозаписей, изъятых с мобильных телефонов подозреваемых, следователи полиции установили причастность подозреваемых к еще одному особо тяжкому преступлению — умышленному убийству бездомного мужчины, тело которого с признаками удушения нашли 19 сентября 2020 на детской площадке на улице Трехсвятительской в ​​Киеве. Убийство этого человека подозреваемые также снимали на мобильный телефон.

Судить их будут по нескольким статьям: п. П. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) УК Украины.

Все обвиняемые сейчас находятся под стражей. Санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает, в частности, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.