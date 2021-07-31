В Киеве донецкий идиот стрелял по людям «во имя России-матушки и Путина»

Уроженец Донецка стрелял в прохожих возле ТЦ «Дрим Таун».

В Оболонском районе Киева пьяный 23-летний мужчина открыл огонь по прохожим из окна.

Видео инцидента опубликовал «Киев Оперативный«.

По его словам, он стрелял в прохожих возле ТЦ «Дрим Таун».

«Ща буду стрелять по «хохлам» е**ным. Где мой ган, б**ть? «Хохлы», пи****асы, ходят, с**а возле этого «Дрим Тауна» е***его. Вот, хохол пи***ет», — прокомментировал мужчина на видео, перед тем, как выстрелить из пистолета в окно.

«С**а, надеюсь, попал. Все, служи ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России», — записал он голосовое сообщение после стрельбы.

По данным СМИ, к нему уже наведались сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция.

Правоохранителям он объяснил, что якобы стрелял в «шутку», чтобы было «смешно».

Мужчину зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, он — уроженец оккупированного Донецка. // УНИАН