В Киеве из-за «минирования» почти всех ТРЦ эвакуировали десятки тысяч людей
В Киеве неизвестный сообщил о «заминировании» практически всех торгово-развлекательных центров (ТРЦ).
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что в полицию поступил звонок о массовом «заминировании» ТРЦ столицы.
Телефонный террорист заставил эвакуировать десятки тысяч людей из торговых центров.
«Саперы закончили работу: взрывчатки нет, вход людям разрешили, а вот поисками злоумышленника еще занимаются», – говорится в сообщении. // УНИАНTweet