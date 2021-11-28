В Киеве из-за «минирования» почти всех ТРЦ эвакуировали десятки тысяч людей

В Киеве неизвестный сообщил о «заминировании» практически всех торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в полицию поступил звонок о массовом «заминировании» ТРЦ столицы.

Телефонный террорист заставил эвакуировать десятки тысяч людей из торговых центров.

«Саперы закончили работу: взрывчатки нет, вход людям разрешили, а вот поисками злоумышленника еще занимаются», – говорится в сообщении. // УНИАН