В Киеве мужчина ранил ножом племянника, а затем сбежал

В Днепровском районе Киева во время семейной ссоры мужчина нанес несколько ножевых ранений племяннику.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Николая Кибальчича. 39-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравились слова племянника и он бросился на него с кухонным ножом. После того, как нанес несколько ударов, – сбежал с места преступления.

25-летнего пострадавшего доставили в отделение политравмы больницы скорой помощи на ул. Братиславской. У него проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, плеча, а также пневмоторакс. По словам врачей, сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.