Жительку Чернівців затримали за умисне вбивство

Учора, 24 травня, до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої, про те, що в помешканні виявили 42-річного чернівчанина з ножовим пораненням, який під час надання йому медичної допомоги помер. Співробітники поліції оперативно встановили обставини інциденту та затримали жінку, причетну до вказаного злочину. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про ймовірне вбивство надійшло на спецлінію «102» близько 18:00. Для з’ясування обставин, на місце події одразу виїхало керівництво обласного управління Нацполіції, співробітники карного розшуку і Слідчого управління та слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що гостюючи в квартирі 47-річного чернівчанина, під час розпиття алкогольних напоїв, між чоловіком та жінкою виникла суперечка. В ході конфлікту 48-річна жінка без постійного місця проживання, завдала декілька ножових поранень 42-річному знайомому. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в присутності медиків.

Поліцейські затримали жінку причетну до вбивства в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та готують клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області