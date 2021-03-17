В Киеве на Ольжича ранили ножом мужчину

По городу введен план-перехват

В Киеве в парадном жилого дома неизвестные подрезали мужчину. Нападение произошло в доме на улице Ольжича, в Шевченковском районе столицы, сообщает корреспондент «Сегодня».

«В нападении на мужчину участвовали мужчина и женщина. Раненый госпитализирован. Правоохранители устанавливают мотивы нападения. По городу введен план-перехват, разыскивается белый автомобиль, на котором уехали злоумышленники», – рассказали в полиции Шевченковского района.

Там добавляют, что у пострадавшего по предварительной информации ничего не украли. Мотивы нападения устанавливаются.