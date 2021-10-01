В Мариуполе злоумышленник вколол девушке психотропы и изнасиловал её

Мужчина вколол 17-летней девушке три укола с психотропным веществом.

В Мариуполе арестовали жителя Днепропетровской области, который склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков и изнасиловал.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что 26 сентября 40-летний мужчина, находясь в командировке в Мариуполе, пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что подозреваемый предложил девушке вступить с ним в половые отношения, а когда она ему отказала, склонил ее к употреблению психотропных веществ и лично сделал 3 укола.

«Пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетней и невозможностью осуществлять сопротивление, злоумышленник вступил с ней в половую связь без ее согласия», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней и принуждении к употреблению психотропных веществ (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК Украины), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 181 тыс. грн. // УНИАН