В Киеве на взятке задержали начальницу Службы по делам детей

В столице начальницу Службы по делам детей и семьи Подольской райгосадминистрации Киева задержали при получении взятки за усыновление ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

«По данным следствия, чиновница требовала деньги от семей, которые планировали усыновить малышей из детских домов. Так, беспрепятственное усыновление 4-летнего ребенка чиновница оценила в 1000 долларов США. Задержали должностное лицо на рабочем месте при получении всей суммы взятки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.