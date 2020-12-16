В Киеве налетчики в масках ограбили девушку на миллион

В Днепровском районе Киева произошло нападение, во время которого двое мужчин ограбили девушку.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на ул. Митрополита Андрея Шептицого.

К автомобилю Nissan Juke подбежали двое мужчин в масках-балаклавах, в руках у них были ломы. Один их них разбил стекло водительской двери и вытащил девушку на улицу, а второй в это время достал из салона две сумки с деньгами.

Добычей грабителей стал миллион гривен (часть средств была в валюте).

После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления.

По информации наших источников, девушке 29 лет. Она бухгалтер в диагностическом центре. Также стало известно, что ограбление попало на камеру видеонаблюдения.