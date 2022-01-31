В Киеве неизвестные жестоко избили двух женщин

В настоящее время неизвестных злоумышленников разыскивают

В Киеве на Оболони неизвестны жестоко избили двух пожилых женщин. В то же время неизвестные не грабили их.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

31 января в 7:00 61-летняя женщина шла на работу через улицу Иорданскую, 6. Там на нее напали неизвестные и избили. В то же время они ничего не украли у нее.

Это была не единственная жертва, поскольку на этой же улице в промежуток 10-15 минут также избили еще одну женщину. Известно, что она до сих пор не вышла из реанимации.

Сын пострадавшей женщины просит людей, которые стали свидетелями инцидента, все детали сообщать по номеру телефона: 063-861-61-91. // «Сегодня»