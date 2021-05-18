В Киеве осудили жестокого убийцу

В Киеве на 9 лет посадят в тюрьму мужчину за жестокое убийство. Изувеченное тело женщины нашли за остановкой на улице Закревского, что на Троещнине.

Преступление было совершено в октябре прошлого года на улице Закревского в Деснянском районе столицы. Тогда в киевской полиции поступило сообщение от прохожего, что на остановке общественного транспорта лежит женщина с признаками насильственной смерти. Напоминает Информатор.

Правоохранители установили, что между 32-летним мужчиной и женщиной, 1974 года, возник конфликт, в результате которого злоумышленник задушил ее. В тот же день оперативные работники разыскали и задержали фигуранта, а следователи объявили ему о подозрении. На время досудебного расследования уроженец Херсонщины находился под стражей.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии. При женщине была сумка с документами. На момент смерти ей было 46 лет. На теле множественные побои, разорвана верхняя одежда, нижнее белье, приспущены штаны. На шее была сумка, суля по следам от удушья, женщину ею и задушили. Рядом с телом лежала палка. По предварительной информации, на теле нашли и следы от ударов тростью. Также женщина была с приспущенными штанами. Не исключают, что ее насиловали неестественным способ. Половые органы были в крови, а рядом с телом лежала окровавленная бутылка.Вокруг места преступления было много волос — они были разбросаны вокруг, их, вероятнее всего, срезали.

Приговором Деснянского районного суда в Киеве злоумышленнику за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.