В Киеве пьяный водитель сбил насмерть женщину на мопеде (фото)

Водитель автомобиля Honda прошел на месте проверку на драгере – прибор показал 2:59 промилле

Тройне смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Бударина, 3 возле села Чайки, при выезде на трассу. В дорожно-транспортном происшествии участвовали легковой автомобиль, грузовик и мопед. Как сообщает корреспондент «Сегодня», женщина, которая управляла мопедом погибла от полученных травм на месте.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda наехал на женщину, которая управлял мопедом. От удара она попала под колеса автомобиля. Он протянул ее несколько метров и врезался в грузовик DAF.

От полученных травм женщина 1977 года рождения скончалась на месте. В результате ДТП на трасе образовалась пробка. На место приехали медики и спасатели, чтобы достать тело из-под автомобиля. Сотрудники полиции устанавливают все детали и механизм ДТП.

Известно, что водитель автомобиля Honda прошел на месте проверку на драгере. Прибор показал 2:59 промилле.