В Киеве пьяный водитель сбил насмерть женщину на мопеде (фото)

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Водитель автомобиля Honda прошел на месте проверку на драгере – прибор показал 2:59 промилле

Тройне смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Бударина, 3 возле села Чайки, при выезде на трассу. В дорожно-транспортном происшествии участвовали легковой автомобиль, грузовик и мопед. Как сообщает корреспондент «Сегодня», женщина, которая управляла мопедом погибла от полученных травм на месте.

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Фото: ДТП. Kiev.ua

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda наехал на женщину, которая управлял мопедом. От удара она попала под колеса автомобиля. Он протянул ее несколько метров и врезался в грузовик DAF.

От полученных травм женщина 1977 года рождения скончалась на месте. В результате ДТП на трасе образовалась пробка. На место приехали медики и спасатели, чтобы достать тело из-под автомобиля. Сотрудники полиции устанавливают все детали и механизм ДТП.

Известно, что водитель автомобиля Honda прошел на месте проверку на драгере. Прибор показал 2:59 промилле.

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