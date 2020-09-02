В Киеве в стычках под офисом «Свободы» пострадали трое полицейских

Полиция приехала на Тургеневскую «для проведения процессуальных действий»

В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации трое полицейских получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

В полиции уточнили, что вечером, 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий, но между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения.

«Медицинская помощь им оказана без госпитализации. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», – говорится в сообщении.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

В полиции не уточнили, под офисом какой именно организации произошли стычки. В то же время глава партии «Свобода» Олег Тягнибок сообщил в Facebook, что полиция приехала в киевский офис его партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. // Сегодня