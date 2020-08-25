В Киеве водитель службы такси употреблял наркотики вместе с пассажиром (фото)

Водитель отказался пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения. К тому же, не имел при себе водительского удостоверения.

Патрульные получили сообщение от очевидицы, которая предоставила фотографии мужчин.

Инцидент произошел на улице Борщаговской, сообщили в Патрульной полиции Киева.

Водитель такси с пассажиром кололи себя шприцем, а после лежали лицами на панели приборов, — заявила свидетель.

Патрульные не обнаружили на месте указанное авто Renault. Информацию передали коллегам. Впоследствии инспекторы нашли машину на улице Гетмана. У 39-летнего водителя были явные признаки наркотического опьянения. Пассажир был уже другой.

Водитель отказался пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения, к тому же не имел при себе водительского удостоверения. Патрульные составили протокол.

Из комментариев стало известно, что такси, за рулем которого был водитель-нарушитель, принадлежит компании «Bolt», которая уже отреагировала на инцидент и прокомментировала.

Мы твердо убеждены в том, что такой безответственности не место в нашем обществе. Правила дорожного движения являются обязательными для всех, — говорится в сообщении.

Правоохранителям пообещали предоставить всю необходимую информацию и всесторонне способствовать расследованию. В компании отметили, что водители являются независимыми партнерами и используют платформу для предоставления своих услуг. // УНИАН