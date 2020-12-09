В Киеве задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом за терроризм

В Киеве полицейские задержали мужчину, который находился в международном розыске за участие и организацию деятельности террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины в своем Telegram-канале.

«Задержан злоумышленник, находившийся в международном розыске за совершение ряда преступлений — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», — говорится в сообщении.

В видео, которое опубликовали полицейские, задержанный сказал, что приехал в Украину четыре года назад. На вопрос, знает ли, почему находится в розыске, мужчина ответил, что знает, но ничего не совершал.

Преступности.НЕТ