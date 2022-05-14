В Киеве задержали подонка, который предложил подвезти девушку и изнасиловал ее в лесополосе

Мужчина предложил подвезти домой девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта. А по дороге свернул в посадку и изнасиловал свою пассажирку. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В дежурную часть Деснянского управления полиции обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что в лесопарковой зоне на улице Волкова ее изнасиловал неизвестный. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Полицейские выяснили, что накануне недалеко от остановки общественного транспорта к девушке подъехал автомобиль Mercedes, водитель которого предложил ее подвезти. Девушка согласилась, однако возле лесопарковой зоны мужчина остановил иномарку. В дальнейшем он начал приставать к пассажирке и изнасиловал ее.

Оперативники отработали место преступления, пообщались с возможными очевидцами и изучили видео с камер наблюдения, что позволило через несколько часов установить местонахождение нападавшего.

Ранее не судимого местного жителя, 1991 года, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили, осмотрели и изъяли машину, в которой было совершено преступление.

По данному факту следователями Деснянского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры задержанному доложено о подозрении. В настоящее время судом решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.