В Киеве задержан подозреваемый в «минировании» посольств США и Турции

Гражданину Армении сообщено о подозрении в ложном сообщении о минировании помещений посольств США и Республики Турция в Украине.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и Республики Турция в Украине», — говорится в сообщении.

Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сообщается, что в субботу, 1 августа 2020 года, правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию «102» и предоставил ложное сообщение о заминировании зданий двух посольств.

«Проведя проверку указанных сообщений, правоохранители установили, что взрывчатых материалов и устройств в помещениях нет, а сообщение о заминировании является ложным», — отмечается в сообщении.