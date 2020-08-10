В Киеве «заминировали» несколько посольств

В Киеве правоохранители вместе с представителями профильных служб проверяют информацию о заминировании нескольких посольств.

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«На 15 часов поступило сообщение на электронную почту одного из посольств, и в письме сообщалось, что заминировано все посольство, и еще (были сообщения о минировании — ред.) нескольких различных посольств в разных районах города. На объекты отправлены следственно-оперативные группы и профильные службы для проверки данных сообщений», — рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В то же время в ведомстве отметили, что не могут предоставить информацию, о каких именно посольствах идет речь.

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«Называть их не можем. Там в перечне менее 10 посольств, в разных районах города Киева», — сказали в полиции.

Ранее СМИ сообщали, что в понедельник в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех посольств.