В Киеве «заминировали» почти полсотни учебных заведений

В контактный центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании в Киеве 46 учебных заведений, в том числе более 30 школ.

Об этом журналисту УНН сообщила спикер полиции столицы Юлия Гирдвилис.

“На колл-центр СБУ поступила информация о заминировании более 30 школ. По предварительной информации, речь идет о 46 учебных заведениях Киева. Сейчас правоохранители и кинологи проводят проверку. О каких это именно школах идет речь, пока неизвестно», — сообщили в полиции.

По предоставленной информации, сообщение поступило сегодня утром. Сейчас проводится проверка всех учебных заведений Киева, и устанавливаются детали.

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На прошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.

Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминировании объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.