В Киеве «заминировали» ЦУМ: эвакуировано до тысячи человек

Из-за «минирования» в Киеве ЦУМа эвакуировано около до тысячи человек.

Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

«Было эвакуировано примерно до тысячи человек. Сейчас проверка продолжается», — сказала Зубрева.

Отметим, что в Instagram ЦУМ сообщил, что в полицию Киева поступило сообщение о «заминировании» ЦУМа.

«ЦУМ Киев временно закрыт. 16 ноября 2020 года в полицию города Киева поступило сообщение о «заминировании» здания универмага. Состоялась эвакуация посетителей и сотрудников ЦУМа. Сейчас проходит проверка», — говорится в сообщении.