В Киеве женщина ударила сына ножом в грудь

В пятницу, 19 марта, полицейские задержали женщину, которая ножом ранила своего сына. Агрессивной матери грозит до 8 лет тюрьмы.

Во время застолья между киевлянкой и ее сыном произошел семейный конфликт, в результате чего женщина дважды ударила ножом в грудь родственника. Об этом Информатору рассказали в полиции Киева.

В дежурную часть Деснянского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что в квартире на Лесном он получил ножевое ранение грудной клетки. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи «скорой».

На месте происшествия копы обнаружили 31-летнего потерпевшего, которого врачи немедленно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Как выяснилось, травмы мужчина получил во время застолья. Между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и дважды ударил им ему в грудь.

62-летнюю горе-мать полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также провели осмотр помещения и изъяли нож, который направили на проведение экспертизы.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.