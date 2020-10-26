В Киевской области главу сельсовета осудили на 3 года за махинации с землей

В Киевской области глава Требуховского сельсовета приговорен к 3 годам лишения свободы по делу с попыткой незаконной передачи 8 гектаров госземель.

Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

“26 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд признал виновным в покушении на злоупотребление служебным положением и служебном подлоге, в результате чего более 8 га государственных земель могли незаконно перейти в частную собственность, голову Требуховского сельского совета Броварского района”, — говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что председатель сельсовета предоставил разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу 35 гражданам земельных участков на территории села Требухов для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Отметим, что реализация вышеуказанных проектов могла привезти к выводу в частную собственность 8 га государственных земель.

Судьи ВАКС признали председателя сельсовета виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 15 (“Покушение на преступление”), часть 2 статьи 364 (“Злоупотребление властью или служебным положением”) и ч. 1 ст. 366 (“Служебный подлог”) Уголовного кодекса Украины.

Поэтому, приговором суда чиновник приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, со штрафом в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесено апелляционной жалобы.