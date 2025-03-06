На Мукачівщині взяли під варту підозрюваного у розбещенні малолітніх дівчат

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури мешканцю районного центру повідомили про підозру у розбещенні малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України) та обрали запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в гостях у квартирі знайомої, в стані алкогольного сп’яніння вчиняв розпусні дії щодо двох потерпілих -10-ти та 11-ти річних дівчат.

Зловмисник торкався їх тіла та погрожував насильством. За деякий час дітям вдалося втекти від кривдника. Про те, що трапилося, вони одразу розповіли матері однієї з дівчат, яка звернулася до поліції.

Чоловіка розшукали та затримали. Йому загрожує до 8 років ув’язнення, якщо вину буде доведено.

Триває досудове розслідування, яке здійснює Мукачівське районне управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури