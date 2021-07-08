В «Киевводоканал» пришли с обысками правоохранители

Правоохранители пришли с обысками в главный офис «Киевводоканала». Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу касаемо объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Киевводоканала».