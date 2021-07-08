В «Киевводоканал» пришли с обысками правоохранители

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Правоохранители пришли с обысками в главный офис «Киевводоканала». Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу касаемо объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Киевводоканала».

В "Киевводоканал" пришли с обысками

Виталий Носач / РБК-Украина

«Сегодня, 8 июля, в главный офис ЗАО «АК «Киевводоканал» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР)»,- говорится в сообщении.

Отмечено, что правоохранители дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

В пресс-службе добавляют, что «Киевводоканал» сейчас предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

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