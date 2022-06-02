В Кілії заарештували чоловіка, який підозрюється у вбивстві товариша

Подія сталася вдома у родича потерпілого, куди він запросив із собою правопорушника. Під час вечері, яка супроводжувалася вживанням алкоголю, між друзями виник конфлікт, в результаті якого один забив іншого до смерті і втік.

Того ж дня поліцейські розшукали зловмисника і вилучили речові докази його причетності до правопорушення.

В ході досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, слідчі встановлюватимуть причину цього жорсткого вчинку зловмисника.

«Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі поліції оголосили фігуранту підозру в умисному вбивстві, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — повідомив заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Саламаха.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області