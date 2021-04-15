В Києві припинено діяльність чергового «центру мінімізації митних платежів»

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні припинили діяльність «центру мінімізації митних платежів».

Організатори, за рахунок використання реквізитів підконтрольних підприємств-нерезидентів та підконтрольних підприємств-імпортерів, розробили схему по ухиленню від сплати митних платежів та податків.

Посадові особи подавали недостовірні відомості щодо якості та кількості імпортованих ТМЦ до митниць Держмитслужби. В подальшому імпортовані за заниженими цінами товари реалізовувались за ринковими цінами замовникам, через власні Інтернет сайти, підконтрольним фізичним особам як за готівковий, так і безготівковий розрахунок, без подальшого відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерській та податковій звітності.

Згідно даних інтернет ресурсів, які належали зловмисникам, даний товар реалізовувався за ціною яка на 300%-400% перевищує ціну продукції заявлену при її розмитненні.

Всього в схемі було задіяно понад 60 суб’єктів господарської діяльності.

Відповідно до проведеного аналізу орієнтовний загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій у 2019-2020 роках склав понад 860 млн. гривень.

В рамках зазначеного кримінального провадження проведено обшуки в офісних та складських приміщеннях, які використовувалися учасниками групи та за адресами проживання фігурантів.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, договори з підконтрольними імпортерами, пусті аркуші із печатками підприємств, чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, печатки підконтрольних підприємств та ФОП, їх відтиски в електронному вигляді, та грошові кошти у розмірі майже 500 тис. гривень.

Наразі проводиться комплекс заходів направлених на збір та закріплення доказової бази злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до незаконної схеми ухилення від сплати податків з метою притягнення всіх учасників до кримінальної відповідальності.