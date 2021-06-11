В Краматорске насильник напал на 13-летнюю девочку

В Краматорске средь бела дня мужчина напал на девочку-подростка и хотел изнасиловать, однако она успела сообщить об этом по телефону подруге и нападающий убежал

Как передает Depo.Донбасс, об этом рассказали в пресс-службе районного управления полиции.

Сообщается, что правоохранителям о нападении сообщила мать пострадавшей девочки.

«Это произошло, когда девочка шла по улице и разговаривала по телефону с подругой. Неожиданно к ней подбежал незнакомец, потянул на обочину и пытался изнасиловать. Девушка, с которой разговаривала потерпевшая, услышала в телефоне крики подруги и рассказала об этом своим родителям. Те выехали на помощь. В это время нападающий испугался и убежал», — говорится в сообщении.

Наряд патрульной полиции вскоре задержал злоумышленника по приметам. Им оказался 51-летний житель Краматорска.

«Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 УК Украины (покушение на изнасилование малолетнего ребенка). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении .