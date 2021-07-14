Службова недбалість зі збитками у ₴7,5 млн. «Укрзалізниці» — на Дніпропетровщині викрито начальника станції

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної начальнику однієї зі станцій регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець не вжив заходів щодо контролю за правильним та своєчасним стягненням платежів за перевезення вантажних вагонів, внаслідок чого АТ «Українська залізниця» недоотримала 7,5 млн грн.

Заходи із викриття кримінального правопорушення проведені спільно зі слідчими Криворізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в області та за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури