До 12 років засудили мешканця Косівщини, який з обрізу застрелив чоловіка

Також стягнули на користь потерпілої матеріальну й моральну шкоду в розмірі понад 192 тис. грн.

Про це повідомляє прокуратура Івано-Франківської області, пише ПІК.

Йдеться про подію, що мала місце в липні 2018 року.

“Обвинувачений здійснив два постріли в голову та грудну клітку потерпілому з обрізу мисливської рушниці, на яку не мав передбаченого законом дозволу. У подальшому, з метою приховання слідів злочину, зловмисник відтягнув тіло чоловіка в ліс, де прикрив гіллям та листям, а вистріляні гільзи й речі останнього викинув углиб лісу”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років та стягнули на користь потерпілої матеріальну й моральну шкоду в розмірі понад 192 тис. грн.

Примітка: вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.