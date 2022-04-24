В Кривой Роге задержали мародеров, которые распиливали противотанковые ежи

В субботу, 23 апреля, во время патрулирования города Кривой Рог Днепропетровской области патрульные задержали двух мужчин, разбирающих противотанковые ежи.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции Кривого Рога.

Во время патрулирования территории полицейские заметили двух мужчин, которые распиливали противотанковые ежи с помощью электроинструментов. Мужчины не смогли объяснить патрульным, откуда они взяли данные конструкции и зачем их разобрали.

Для установления всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу Криворожского районного управления полиции.