В Кривом Роге 20-летний отморозок на улице ограбил ребенка и пенсионера

В Кривом Роге Днепропетровской области в течение одного дня молодой человек выхватил телефоны из рук 9-летнего ребенка и 67-летнего пенсионера.

Грабителем оказался 20-летний житель Желтых Вод, сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера, 5 ноября, около 13:00. В полицию обратилась 33-летняя криворожанка, которая сообщила об ограблении ее 9-летнего сына в Покровском районе. В этот же день через час в полицию поступило сообщение от 67-летнего мужчины о том, что неизвестный молодой человек выхватил у него из рук мобильный телефон.

Полицейские Покровского отделения полиции отработали улицы района и за считанные часы установили личность человека, причастного к преступлениям. Им оказался 20-летний житель города Желтые Воды. Грабителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.