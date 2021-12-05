В Кривом Роге ликвидировали мошеннический колл-центр

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция под процессуальным руководством прокуратуры выявила и ликвидировала мошеннический колл-центр.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в Кривом Роге группа лиц организовала мошеннический колл-центр, работники которого под видом сотрудников банков вводили обманывали людей и получали их номера банковских карт, CVV-коды, SMS-коды, одноразовые пароли. С помощью этой информации злоумышленники завладели средствами потерпевших.

Во время проведения обыска в нежилом помещении, где функционировало заведение, правоохранительными органами изъято более 20 компьютеров, видеорегистраторы, маршрутизаторы и другая техника. В настоящее время устанавливается весь круг причастных к преступлению лиц.