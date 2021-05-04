В Кривом Роге подросток выстрелил в лицо шестилетней девочке

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Подростки играли с оружием на берегу Солёного озера, что в Долгинцевском районе. По предварительной информации, мальчик, стреляя по банкам, угодил шестилетней девочке в лицо. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и правоохранители.

Вечером 3 мая шестилетняя девочка и её родители отдыхали на берегу Солёного озера недалеко от улицы Сахарова.

В Кривом Роге подросток прострелил щеку шестилетней девочке

Из собственных источников «Первому Городскому» стало известно, что ребёнок отошёл от взрослых погладить коров. Когда же девочка вернулась, на её щеке и шее виднелись ранки. Родители хотели задержать обидчика, который выстрелил в их дочь, но им этого не удалось – он с друзьями уехал на машине прочь. На место инцидента прибыла скорая и правоохранители. У пострадавшей диагностировали рану на правой щеке и ушиб на шее справа. От госпитализации мать ребёнка отказалась.

По предварительной информации, стрелявший на вид 14-летний подросток целился по банкам из пневматического оружия и случайно попал в девочку. По словам отца пострадавшей, подросток стрелял прямо из машины.

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