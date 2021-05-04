В Кривом Роге подросток выстрелил в лицо шестилетней девочке

Подростки играли с оружием на берегу Солёного озера, что в Долгинцевском районе. По предварительной информации, мальчик, стреляя по банкам, угодил шестилетней девочке в лицо. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и правоохранители.

Вечером 3 мая шестилетняя девочка и её родители отдыхали на берегу Солёного озера недалеко от улицы Сахарова.

Из собственных источников «Первому Городскому» стало известно, что ребёнок отошёл от взрослых погладить коров. Когда же девочка вернулась, на её щеке и шее виднелись ранки. Родители хотели задержать обидчика, который выстрелил в их дочь, но им этого не удалось – он с друзьями уехал на машине прочь. На место инцидента прибыла скорая и правоохранители. У пострадавшей диагностировали рану на правой щеке и ушиб на шее справа. От госпитализации мать ребёнка отказалась.

По предварительной информации, стрелявший на вид 14-летний подросток целился по банкам из пневматического оружия и случайно попал в девочку. По словам отца пострадавшей, подросток стрелял прямо из машины.