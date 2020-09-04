В Кривом Роге пожизненный срок получил насильник и убийца женщин

Мужчину, который насиловал и убивал женщин в Кривом Роге, приговорили к пожизненному заключению. 37-летнего гражданина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 115, частью 2 статьи 15, частью 1, 2 статьи 152, частью 5 статьи 152, частью 2 статьи 153 и частью 2, 4 статьи 187 УК Украины (умышленное убийство, изнасилование, покушение на изнасилование, сексуальное насилие, разбой).

Установили, что ранее судимый житель Кривого Рога, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно, на путь исправления не стал и в период с мая по июнь 2018 совершал разбойные нападения и насиловал женщин. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на прокуратуру.

Жертвами злоумышленника стали 6 пострадавших в возрасте от 18 до 38 лет. Чтобы преодолеть сопротивление, злоумышленник сжимал жертве шею до потери сознания. Если женщины долгое время не приходили в себя, у подсудимого не возникало желание в удовлетворении половой страсти, поэтому он оставлял место преступления, прихватив их имущество (мобильные телефоны, украшения, денежные средства). В случае если женщина приходила в себя и могла сопротивляться, мужчина ее насиловал и лишал жизни. Так, обвиняемый удовлетворил половую страсть неестественным способом с двумя девушками — 18 и 21 года, после чего задушил их. Суд поддержал позицию Криворожской местной прокуратуры №3 и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.