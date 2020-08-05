В Кривом Роге водитель на «Москвиче» устроил гонки и перестрелку с полицией (видео)

В Кривом Роге водитель «Москвича» устроил погоню с патрульными.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

В ночь с 4 на 5 августа полиция остановила «Москвич». Во время проверки документов водителя выяснилось, что у него права другой категории. Инспекторы составили на мужчину постановление по ст. 126 КУоАП. После этого нарушитель въехал в автомобиль полицейских — началась погоня за мужчиной.

Несколько экипажей патрульных гнались за автомобилем по центральным улицам. Водитель не реагировал на предупреждения и мчался на красный, подрезая другие автомобили.

Полиция предупредила мужчину о том, что если он не остановится, то они откроют огонь. Злоумышленник проигнорировал их требование. После чего патрульные 7 раз выстрелили в «Москвич», попав в 3 колеса. По итогу водитель заехал на территорию школы и остановился на клумбе. Злоумышленника задержали, однако он сопротивлялся и ударил патрульного по руке. Кроме того, нарушитель стрелял в полицейские «Приусы».

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.