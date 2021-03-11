В Кривом Роге задержали мужчину, который приставал в лифте к десятилетней девочке

Вечером в микрорайоне Восточный-3 правоохранители задержали мужчину. Его подозревают в развращении десятилетней девочки, на которую он напал в лифте. На месте работают патрульные и сотрудники Криворожского районного управления полиции.

«Первому Городскому» стало известно, что задержанный преследовал пострадавшую девочку. Следовал за ней, когда та вышла из транспорта, вошел в подъезд и лифт. Уже там попытался засунуть руку ей под одежду. Ребёнку удалось выбежать из лифта на своём, третьем этаже. Она бросилась стучать в дверь квартиры, на её крики среагировал отец.

Нападавшего развратителя спугнули, и он успел выбежать из подъезда. Парень попал на камеры видеонаблюдения. Нападавшего опознали. Он оказался местным жителем, которого ранее неоднократно замечали рядом с детскими площадками.