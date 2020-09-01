В Кривом Роге задержали преступника, которого за разбой 15 лет искал Интерпол

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали 43-летнего жителя Луцка, который скрывался от правоохранительный органов на протяжении 15 лет.

Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Его подозревают в разбойном нападении в составе организованной группы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Волынской области.

Задержанного доставили в Луцк, где ему изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // OBOZREVATEL