В Кривому Розі за серію вбивств судять рецидивіста «діда Михея»

У Кривому Розі через два з половиною роки нарешті почався суд над «дідом Михеєм». Під цим псевдонімом приховується 65-річний місцевий житель, якого звинувачують у вбивстві чотирьох осіб.

Про це повідомив криворізький телеканал «Рудана».

Гучне «справу діда Михея» початок розслідуватися після того, як у дворі приватного будинку поліція відкопала тіла чотирьох чоловіків.

За версією слідства, орендар будинку разом зі своїм онуком з Росії вбивали своїх знайомих під час пиятики, відрізали жертвам вуха і віддавали їх собакам, а тіла закопували або в городі, або на прибудинковій території. Там же біля будинку було знайдено прикопаним ще й тіло жінки. Її вважають колишньою співмешканкою «діда Михея».

Суд в Кривому Розі проходить в закритому режимі. Черговий допит свідків відбудеться 1 червня.

Крім серії вбивств, жителя Кривого Рогу звинувачують ще й у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Чоловік не в перший раз потрапляє на лаву підсудних — в цілому «дід Михей» майже 30 років провів в місцях позбавлення волі. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»