В Кропивницком в больницу «подбросили» труп объявленного в розыск мужчины c ножевым ранением

В Кропивницком неустановленное лицо доставило в больницу тело мужчины, который был объявлен в розыск за совершение преступления.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

«Труп мужчины доставлен неизвестным в больницу «скорой» помощи. На теле покойного обнаружено проникающее ножевое ранение в области сердца. Личность убитого установлена. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который с марта прошлого года находился в розыске за совершение хулиганских действий с применением оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция начала расследование и задержала по подозрению в убийстве ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.