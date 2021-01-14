В Кропивницькому припинено діяльність порностудій

Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів Кіровоградщини на території обласного центру припинено діяльність порностудії, де виготовляли та збували через мережу «Інтернет» відеоматеріали порнографічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України).

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Інтернет-порностудії облаштували в помешканнях приватних квартир та орендованому офісному приміщенні. Моделі працювали за комп’ютерами, які були оснащені веб-камерою для онлайн-відеозйомки та професійним освітленням. Порноконтент надавався у режимі реального часу, а плата за послуги здійснювалось похвилинно. «Покупцями» переважно були чоловіки, для яких створювався порно продукт під їх забаганки.

На даний час слідством встановлено причетних до протиправної діяльності осіб та їх ролі — адміністратор та моделі. Вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

За місцем мешкання фігурантів справи, квартирах, офісному приміщенні, де функціонували порностудії, проведено низку санкціонованих обшуків у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, фото та відеотехніку, пристосування для задоволення сексуальних та еротичних потреб, чорнові записи, банківські картки та флеш-накопичувачі.

Триває слідство.

Оперативний супровід — Кіровоградське управління ВБ ДВБ НПУ, досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП в області.

Прокуратура Кіровоградської області