В крымском лагере вожатый оказался педофилом и вымогателем

Педофила уличили в преступлениях случайно

Вожатый детского лагеря под Евпаторией изнасиловал трех 9-летних школьниц. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник.

Злодеяния 47-летнего мужчины вскрылись случайно. Один из отдыхавших в лагере ребенок пожаловался родителям на то, что вожатый вымогал у него деньги. Один из родителей сообщил об этом директору лагеря, и тот вызвал к себе руководителя отряда, чтобы разобраться в ситуации.

Однако мужчина отреагировал странно — он постарался сбежать. Руководство лагеря сочло такую реакцию подозрительной и обратилось в полицию. На допросе выяснилось, что помимо вымогательства он совершил более серьезные преступления. Оперативники установили, что задержанный совершил сексуальное насилие в отношении нескольких отдыхающих в лагере.

«В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму», — рассказал источник.

Впрочем, полиция полагает, что жертв насильника может оказаться гораздо больше. Кроме того, выяснилось, что у него была судимость. // МК