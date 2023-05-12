В Києві поліцейські затримали продавця мобільних телефонів який паралельно з технікою продавав наркоту

Консультант магазину роздрібної торгівлі електроніки продавав постійним клієнтам разом із мобільними телефонами амфетамін. Правоохоронці вилучили партію психотропів та повідомили наркоділку про підозру.

Оперативники відділу поліції на станціях залізничного транспорту м. Києва отримали інформацію, про те, що у одному з магазинів роздрібної торгівлі електроніки продають наркотики. Під час перевірки вказаної інформації правоохоронці встановили, що збутом наркотичної речовини промишляє консультант крамниці. Аби задокументувати злочинну діяльність наркоділка, поліцейські провели декілька етапів оперативної закупівлі, під час якої фігурант продав амфетамін.

Начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Зейнал Насіров повідомив, що порушником виявився 38-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав:

«Як нам стало відомо, чоловік замовляв наркотик роздрібними партіями у інтернеті, розфасовував на невеличкі дози та потім продавав з-під прилавку магазину, у якому працював консультантом. Незаконним бізнесом чоловік промишляв декілька місяців та збував за тиждень близько 60 грамів амфетаміну. Заборонений товар пропонував лише постійним клієнтам, з якими був у дружніх відносинах».

Залучивши до відпрацювання злочину кінологів зі службовими собаками, під час обшуку магазину правоохоронці виявили та вилучили 27 зіп-пакетів із наркоречовиною та 25 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності фігуранта. Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

«За процесуального погодження із Солом’янською окружною прокуратурою ми оголосили фігурантові про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Затриманому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак, після проведення низки експертиз можлива перекваліфікація даного кримінального провадження на більш тяжке».

Також правоохоронець додав, що встановлено постачальника наркотичної речовини та наразі із ним проводиться комплекс процесуальних заходів. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва

Мирослава Попова