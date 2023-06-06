В Києві у організаторів нарколабораторії вилучено психотропів на суму понад мільйон гривень

Трьом учасникам злочинної групи, які налагодили у столиці та області виготовлення і продаж солей Альфа-PVP повідомили про підозру. У спільників вилучили близько 17 кг психотропних речовин. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі Дарницького управління поліції за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ затримали мешканців Київщини: двох чоловіків 28 та 22 років, а також 25-річну жінку, які незаконно виготовляли та збували психотропні речовини у особливо великих розмірах. За цінами “чорного” ринку оптова вартість вилучених психотропів становить близько 1,3 млн. гривень.

Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима повідомив, що у Києві діяла організована злочинна група, яка за допомогою Інтернет-ресурсів займалась оптовим розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин, а також прекурсорів:

«Зловмисники налагодили постачання небезпечного товару замовникам по всій території України шляхом прийняття замовлень у телеграм-каналі. У подальшому «товар» передавали через закладки, поштові відправлення та через мережу служби доставки. Ми провели сім обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили близько 17 кілограмів психотропної речовини – солей Альфа-PVP та майже 500 літрів прекурсорів. У списках речових доказів також два автомобіля та лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків та психотропів».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо крупних розмірах, вчинені організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев’яти до 12-ти років.

«Разом з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань ми затримали спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодження Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання наркоділкам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В рамках досудового розслідування перевіряємо підозрюваних на причетність до аналогічних правопорушень», – додав очільник районного управління поліції.

Відділ комунікації поліції Києва