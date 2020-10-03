В Запорожье «минер» из психбольницы потребовал миллиард долларов

В Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины и потребовал $ 1 млрд, указав адрес.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Как выяснили сотрудники СБУ, звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Автором ложного сообщения стал 46-летний житель города Васильевки, который лечится в этой больнице.

Правоохранители во время осмотра по месту временного проживания «минера» изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был сделан звонок о минировании.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»