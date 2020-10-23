В Одеському СІЗО розтратили понад півмільйона гривень на ремонті харчоблоку

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками сектору внутрішньої безпеки у Південному регіоні з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань виявили факт розтрати посадовими особами ДУ «Одеський слідчий ізолятор» понад півмільйона гривень бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками сектору внутрішньої безпеки у Південному регіоні з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань виявили факт розтрати посадовими особами ДУ «Одеський слідчий ізолятор» понад півмільйона гривень бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

З’ясовано, що посадовцями Установи по актам приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту приміщення харчоблоку слідчого ізолятору завищена вартість матеріально-технічних ресурсів та обладнання на суму понад 500 тис гривень.

За вказаними фактами прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури