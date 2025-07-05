В Київському районі Одеси вибухнуло авто, постраждав чоловік

Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 сьогодні зранку.

За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

На місце події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

ГУ Національної поліції в Одеській області