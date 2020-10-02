В Луцьку невідомі намагалися пограбувати готель «Україна»

Невідомі особи намагалися пограбувати готель «Україна» в Луцьку та побили охоронця закладу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася днями пізно ввечері. Невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні готелю «Україна», нанесли тілесні ушкодження охоронцю закладу та намагались заволодіти цінностями, які знаходились у приміщенні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно такий факт мав місце. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч 3 ст. 186 ККУ ( Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому). Проводяться всі необхідні дії на встановлення причетних до злочину осіб.