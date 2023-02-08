Ворожа ботоферма у Запоріжжі закликала донатити на підтримку окупантів
Служба безпеки заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі.
Кілька тисяч ботів «розганяли» дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку.
Крім цього займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.
Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.
Вже на самому початку своєї діяльності ботоферма нараховувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів.
У подальшому ворожий «осередок» мав стати «ударною силою» у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області.
За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій.
Комп’ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.
Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.
Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- 2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;
- SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.
Вилучену техніку направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet