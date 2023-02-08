Ворожа ботоферма у Запоріжжі закликала донатити на підтримку окупантів

Служба безпеки заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі.

Кілька тисяч ботів «розганяли» дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку.

Крім цього займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.

Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.

Вже на самому початку своєї діяльності ботоферма нараховувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів.

У подальшому ворожий «осередок» мав стати «ударною силою» у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області.

За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Комп’ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.

Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Вилучену техніку направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ