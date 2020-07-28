В Мариуполе совершено нападение на синагогу (видео)

На синагогу в городе Мариуполь Донецкой области совершено нападение.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины по информации от лидера еврейской общины Мариуполя.

Нападение произошло сегодня, 28 июля, утром. Молодой человек пришел в синагогу с топором, его встретил охранник Рихард Голомазов.

Завязалась драка, вследствие которой охранник пострадал: у него травма головы и перелом руки. Охраннику синагоги удалось обезоружить нападавшего, который перед тем, как сбежать, бросил в сторону здания синагоги мусор, банки и пакеты с фекалиями и песком.

В момент нападения в синагоге находились женщины и раввин. Никто из них не пострадал.

Розыском преступника и расследованием инцидента уже занимается полиция, которая оперативно отреагировала на произошедшее.